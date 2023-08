E papritur! Në pushime me Kiarën në Turqi, Luizit i dalin fotot me Jurgenën

Prej 3 muajsh të martuar, Luizi dhe Kiara kanë gjetur më në fund kohën për muajin e mjaltit. Pas angazhimeve me koncerte, intervista e me projektet në televizion çifti më i famshëm i momentit ka udhëtuar drejt Turiqisë.

Por duket se mediat nuk do t’i lënë t’i shijojnë të etë këto ditë. n’ZOOM ka publikuar disa foto nga koncertet e Luizit në Kosovë, ku pretendon se pranë tij shfaqet edhe ish-partnerja, Jurgena.

Nuk dihet nëse çifti do bëjë një reagim për këto foto, apo do vazhdojnë të pashqetësuar pushimet. Kujtojmë se Jurgena u bë gjithashtu kryefjalë e mediave rreth 2 muaj më parë, ku u shfaq në të njëjtin orar në të njëjtën parukieri me Luiz Ejllin. Këto veprime nuk tingëllojnë aspak normale për ish-at, ama mbetet ta thonë ata fjalën e fundit.