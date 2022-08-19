E ngjashme me Shakirën/ Kush është e dashura 23-vjeçare sekrete e Gerard Piqué
Më pak se tre muaj pasi u njoftua ndarja mes Shakirës dhe futbollistit Gerard Piqué, duket se ai tashmë ka një dashuri të re, të paktën sipas shtypit britanik, i cili zbuloi të gjitha detajet se kush do të ishte partnerja e tij. Clara Chía Marti është vajza me të cilën thuhet se është Pique.
Pas ndarjes mes thashethemeve për tradhti nga sportisti, vëmendja u kthye sërish tek ai me gjetjet që do të vërtetonin se lidhja me këngëtaren nuk funksiononte prej disa kohësh.
Sipas The Sun, Clara Chia Marti është pjesë e ekipit të punës së tij dhe është shumë më e re se ai, pasi është vetëm 23 vjeç.
Ajo punon si organizatore eventesh në Kosmos Global Holding SL, një nga zyrat ku investon sportisti. Një burim anonim ka dhënë disa detaje për lidhjen e tyre të supozuar: “Gerard dhe Clara janë takuar prej muajsh. Ajo është një studente që punon për të edhe në zyrën e tij, duke organizuar evente.
Ndonëse ende nuk ka shumë informacione për të, bëhet e ditur se ajo punon në Kosmos ndërsa përfundon studimet për Marrëdhënie me Publikun.
Ata do të ishin takuar në një lokal të famshëm në Barcelonë, ku ai i ofroi asaj një punë. Një version tjetër shton se lidhja mes të dyve ka nisur disa muaj më parë pasi u takuan në një nga eventet e kompanisë.
“Njerëzit i kanë ndihmuar ata të mbajnë sekret romancën dhe kanë fshirë llogaritë e Clara Chia Marti në rrjetet sociale në mënyrë që të mos gjejnë foto të saj.
Kjo i bën shokët e tij të mendojnë se ai është serioz”, theksoi një person i afërt për mediat.