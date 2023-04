E lidhur me Butrint Imerin? Fansat publikojnë mesazhin për Tea Trifonin

E ftuar në rubrikën “Mos i bjer me top”, tek E Diell ka qenë Tea Trifoni, ish-banore e Big Brother. Sipas dy moderatorëve të kësaj rubrike Ronaldo Sharka dhe Erjola Doci kanë ardhur shumë mesazhe në faqen zyrtare të “Mos i bjer me top” në Tik Tok, ku fansat thonë që e kanë parë Tean të takohet me Butrint Imerin.

Tea Trifoni mohon se ka dal me Butrint Imerin duke thënë se nuk e ka takuar kurrë.

Tea Trifoni: Hera e parë që unë e dëgjoj këtë, unë Butrintin nuk e kam takuar kurrë, nuk e kam parë kurrë, as në koncerte nuk e kam parë ndonjëherë live dhe nuk e di si doli kjo. Edhe unë jam shumë kurioze ta shoh këtë videon që paska ky personi, por nuk ekziston.

Ronaldo Sharka: Ai ka thënë që së shpejti do e sigurojë videon.

Tea Trifoni: E presim. Nuk e kam takuar kurrë, nuk e njoh.

