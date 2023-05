E krahasoi me Kim Yong Un, Tea i përgjigjet "flakë për flakë" Luiz Ejllit: Do jem gjithmonë në mendjen tënde

Pyetja e radhës e cila krijoi diskutim mes banorëve, ishte se cilin person nuk pëlqejnë ata.

Luiz Ejlli sapo lexoi pyetjen tha se ai nuk e pëlqen fare Tea Trifonin, ish-banoren e këtij edicioni, me argumentin se i duket antipatike.

Krist Aliaj i tha atij që pyetja është më e gjerë se kaq dhe ka të bëjë edhe me personat kudo në botë, duke marrë shembullin e një lideri.

“Po në botë o vëlla, lider, çfarëdo të futësh brenda, Tea Trifoni. Mes Kim Jong Un dhe Tea Trifonit… Mes çdo njeriu në botë dhe Tea Trifonit, zgjedh Tea Trifonin”, tha Luizi.

Ndërkohë ish-banorja ka reaguar në lidhje me këtë deklaratë të këngëtarit. Ajo ka postuar në ‘Instastory’ videon ku shfaqet duke folur Luizi dhe në anglisht shkruan:

“Më duaj ose më urre, të dyja janë në favorin tim... nëse më do, do të jem gjithmonë në zemrën tënde... Nëse më urren, do të jem gjithmonë në mendjen tënde”.