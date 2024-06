Sara për Bardhin: E ka vuajtur shumë sëmundjen e nënës, meraku im i vetëm..

Në Post Big Brother VIP, Sara ka folur edhe një herë për situatën që ndodhi pas largimit të Bardhit nga shtëpia më e famshme në Shqipëri për shkak të sëmundjes së nënës së tij, ku u ngritën shumë aludime.

Sara tregon se Bardhi ka dalë i traumatizuar nga ajo shtëpi dhe e ka vuajtur për ditë me radhë situatën që u krijua.

Ledion Liço: Ti bërë një deklaratë shumë të fortë kur Bardhi la shtëpinë e BBV3 për shkak të gjendjes shëndetësore të nënës së vetë. Ishte një periudhë që kishte goxha deklarata. Çfarë halli kishte atëherë?

Sara Gjoerdeni: Nuk kisha asnjë hall, unë nuk doja të Bardhi të dilte i traumatizuar nga e gjithë situata, së dyti i pëlqente, nuk i pëlqente njerëzve, unë që nga momenti i parë që kam dalë deri më sot unë kam thënë vetën të vërtetat, nëse njerëzve nuk i konvenon, është puna e tyre.

Nuk kam qenë e kënaqur me mënyrën se si është menaxhuar situata me Bardhin, sepse mendoj që mund të ishte sjellë më ndryshe që Bardhi të traumatizohej pak më parë sepse ai e ka vuajtur për ditë me radhë mbas daljes nga BBV situatën që u krijua.