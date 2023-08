E ka mbajtur të fshehtë, këngëtarja e njohur martohet sot

Britney Spears do të martohet sot me të fejuarin e saj, Sam Asghari. TMZ raporton se këngëtarja me famë botërore dhe Sam do të organizojnë një ceremoni intime me rreth 100 të ftuar.

Lajmin e kanë konfirmuar burime pranë këngëtares, e cila e ka mbajtur të fshehtë lajmin.

Në ceremoni do të marrë pjesë vetëm vëllai i këngëtares Bryan ndërsa nëna, babai dhe e motra, Jamie Lynn nuk janë ftuar.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kjo në fakt ishte e pritshme duke marrë parasysh faktin se këngëtarja ka pasur një raport jo të mirë me prindërit, të cilët i ka akuzuar për të gjitha vështirësitë që ka kaluar gjatë 13 viteve të kujdestarisë.