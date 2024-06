E dinim ndryshe, nuk do ta besoni me kë ka fjetur mbrëmë Tea!

“Përputhen” po vazhdon turin i cili sot ka ditën e fundit në Tetovë. Para përmbylljes, mbrëmë, ekipi i programit më të ndjekur pati Prishtinën ndalesë ku interesimi i fansave nuk mungoi. Siç është bërë traditë, pjesëmarrës ishin edhe disa nga emrat më të njohur nga ish-konkurentët, përfshirë Tean që pati rikthimin e saj të parë në Prishtinë pas ndarjes nga Bearti.

Bukuroshja nuk erdhi me minibusin e turit por në veturë me Fatjonin, me të cilin është treguar shumë e afërt së fundmi, ndonëse e kanë mohuar një lidhje të mundshme. Megjithatë, dyshja janë ndarë natën. Tea e ka kaluar mbrëmjen me dikë tjetër.

“Do habiteni kur t’iu tregoj se me kë e kam kaluar unë natën mbrëmë” – shprehet Tea.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Dhe gjejeni me kë? Me Shqipen!

Këtë na e ka treguar përmes një story në Instagram.

Dy vajzat që dikur krijonin tension dhe mospajtime kur ndanin një hapësirë të përbashkët, tashmë mund të ndajnë edhe dhomën, paqësisht.