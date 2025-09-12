Dy tenistë të njohur po dalin me të njëjtën modele? Trekëndëshi i dashurisë që ka marrë vëmendjen e të gjithëve
Rivaliteti i madh mes dy yjeve të rinj të tenisit, Carlos Alcaraz dhe Jannik Sinner, nuk po kufizohet vetëm në fushën e lojës
Rivaliteti i madh mes dy yjeve të rinj të tenisit, Carlos Alcaraz dhe Jannik Sinner, nuk po kufizohet vetëm në fushën e lojës. Sipas raportimeve të fundit, të dy po përfliten se janë në lidhje me të njëjtën modele, duke e shtuar edhe më shumë kuriozitetin e publikut rreth tyre.
Alcaraz dhe Sinner u përballën për të tretën herë radhazi në një finale Grand Slam javën e kaluar në US Open, duke dhuruar një tjetër ndeshje spektakolare për sportdashësit. Pas katër setesh të forta, Alcaraz arriti të triumfojë me shifrat 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, duke e rrëzuar rivalin e tij nga froni si numri një i botës.
Ky ishte titulli i gjashtë Grand Slam për Alcaraz, dhe i dyti i fituar në Nju Jork. Përveç lavdisë sportive, 22-vjeçari u shpërblye edhe me një shumë marramendëse prej pesë milionë dollarësh.