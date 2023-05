“Dy mbretër”, Luizi takohet me djalin e Tom Doshit, zbulon si e thërret

Fituesi i Big Brother Vip 2, Luiz Ejlli, ka postuar një foto në Instastory, ku shfaqet me djalin e politikanit dhe biznesmenit Tom Doshi.



Krahas fotos së postuar me James Doshin, Luizi shkruan: “Dy mbretër”.

Kujtojmë se gjatë qëdrimit në Big Brother, James i dhuroi Luizit një varëse floriri me shenjën e kryqit, për të cilën mori mjaft falenderime e përshëndetje.



Përshëndetjet për Tom Doshit nuk kanë munguar herë pas here nga ana e Luizit, i cili në këto raste ka folur drejtëpërdrejtë me kamerat për t’u siguruar se mesazhi po shkon në destinacionin e duhur.