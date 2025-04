Duke u bazuar në astrologji, cili do të jetë fituesi i “Big Brother VIP 4”?!

Të shtunën, më 19 prill 2025, përmbyllet një prej edicioneve më të suksesshme të reality show-t më të ndjekur në Shqipëri, “Big Brother VIP Albania 4”. Një rrugëtim emocional, i mbushur me momente të forta, përballje, dashuri, por edhe reflektim, ky edicion ka tërhequr vëmendjen e publikut si asnjëherë më parë.

Me një kast që kombinon artistë të njohur dhe personazhe të dashur për publikun shqiptar, BBVA 4 ka shënuar shifra rekord në ndjekje dhe përfshirje në rrjetet sociale.

Finalistët e këtij viti janë: Egli Tako (Virgjëreshë), Gjesti (Dem), Rozana Radi (Gaforre) dhe Laert Vasili (Peshqit). Secili prej tyre sjell një energji të veçantë në shtëpi dhe një ndikim të ndryshëm mbi audiencën, por në këtë analizë do të shohim se çfarë thotë astrologjia për mundësitë e tyre drejt fitores.

Egli/ Ky muaj shënon një transit shumë të fortë të Mërkurit, planetit që sundon Virgjëreshën. Mërkuri është në një pozitë që favorizon komunikimin dhe qartësinë, çka do të thotë se Egli mund të shkëlqejë në finalen LIVE në ekranin e Top Channel dhe në YouTube, duke i bindur edhe më skeptikët. Gjithashtu, me Diellin që po lëviz në Dem (shenjë toke, në harmoni me Virgjëreshën), ajo ka një përkrahje natyrore për të qëndruar e qëndrueshme dhe e pëlqyeshme.

Gjesti – Dem/ Me Diellin që kalon aktualisht në Dem, Gjesti është në sezonin e tij, gjë që mund të jetë një avantazh i madh astrologjik. Energjia e Afërditës, e cila ndikon në simpatinë publike, është gjithashtu e theksuar gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, ai mund të përballet me sfida nga ana emocionale, duke qenë se Marsi është në një pozicion që nxit reagime impulsive.

Shanse për fitore: Të konsiderueshme. Nëse emocionet menaxhohen mirë në natën finale, dhe ai mban qëndrimin e tij të qetë e të qëndrueshëm, ka potencial të madh për të fituar simpatinë popullore në çastin vendimtar.

Kush do ta fitojë Big Brother VIP Albania 4, sipas astrologjisë?

Duke parë kombinimin e energjive planetare, tranzitet aktuale dhe mënyrën se si këto shenja rezonojnë me publikun, favoritët kryesorë janë Egli Tako dhe Rozana Radi. Egli është në një harmoni të shkëlqyer me kohën astrologjike, ndërsa Rozana ka mbështetjen emocionale të publikut dhe përfiton nga një pozicion i fortë i Hënës. Megjithatë, gjithçka do të varet nga prezenca në natën finale, një moment ku edhe ndikimi i astrologjisë takohet me fuqinë e fjalës, emocioneve dhe asaj që ndjejnë zemrat e publikut.