Duke iu fshehur paparacëve, shikoni si ‘maskohet’ Rita Ora që mos ta njohin rrugëve të Londrës (FOTO)

Lajmifundit / 21 Tetor 2022, 21:59
Showbiz

Këngëtarja e famshme shqiptare, Rita Ora, është fotografuar së fundmi duke shëtitur e vetme nëpër rrugët e Londrës.

31 vjeçarja kishte veshur një pellush shumëngjyrësh me zinxhir dhe streçe të zeza, ndërsa mbante syze dielli dhe një kapele bejsbolli duke iu fshehur paparacëve.

Ajo e aksesoi look-un e saj me një çantë prej lëkure Prada dhe atlete të zeza të cilat i veshi me çorape jeshile.

Detaji që vazhdon ende dhe vihet rë është që këngëtarja nuk e mban në gisht unazën e saj të martesës.

Kujtojmë se më herët, Rita foli për dashurinë e saj për bashkëshortin, Taika Waititi, në një intervistë të rrallë pasi u martua fshehurazi në fillim të kësaj vere.

Ish-gjyqtarja e X Factor theksoi se ajo është e dashuruar kokë e këmbë me regjisorin, 47 vjeç dhe la të kuptohej se po planifikonte një tjetër dasmë të madhe në Londër për miqtë dhe familjen e saj.

 

