“Duhet të dalë Qetsori sesbën, do kthehet në problem”/ Luizi thur plane me Kristin: Se s’dua të bie në sy...

Teksa të gjithë banorët ishin të mbledhur në oborrin e shtëpisë së Big Brother VIP ditën e sotme, nuk munguan debatet mes disa prej banorëve.

Dy prej tyre ishin edhe Kristi me Qetsorin, të cilët janë të dy në nominim, dhe nëse dalin më pak të votuarit do përballen kokë më kokë se kush do lërë shtëpinë këtë të martë.

“Dhe hiqi ato syze kur flet me mua, se ngjan si aviator”, i thotë Kristi Qetsorit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ndërkohë Luizi i thotë nga afër se “Qetsori duhet të dalë sesbën nga shtëpia. Se do kthehet në problem”.

Kristi: Po jo mo se nuk kthehet në problem ai. S’bëhet, s’ka shance. Ti do të më nxjerrësh mua, apo atë?

Luizi: Joo, po jo mor shpirt, unë kam fol njëherë. S’du me ra në sy te këta. Se është afruar prapë me Oltën.