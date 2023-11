Dubai po ndërton resortin në formë hëne 230 metra të lartë që kushton 5 miliardë dollarë

Një kompani arkitekturore kanadeze po sjell udhëtimin në hapësirë ​​në Tokë duke ndërtuar një resort në formë hëne prej 5 miliardë dollarësh .

Moon World Resorts Inc po propozon të ndërtojë resortin rreth 230 metra të lartë në Dubai dhe ai mund të jetë gati brenda 48 muajve.

Vendi i pushimeve në formë planeti pritet të tërheqë 2.5 milionë të ftuar çdo vit dhe do të shfaqë një qendër Wellness dhe një klub nate.

Resorti do të përfshijë sektorë duke përfshirë turizmin hapësinor, mikpritjen dhe teknologjinë – të gjitha të vendosura brenda një hëne të madhe me pika krateri – dhe Moon World Resorts Inc ka thënë se do të nxisë ekonominë e Dubait.

Sipërfaqja prej dhjetë hektarësh e strukturës së hënës do të përfshijë gjithashtu një ‘koloni hënore’ dhe synon njerëzit që duan qasje të përballueshme në turizmin hapësinor.

Për më tepër, resorti do të ketë 300 njësi rezidenciale private të quajtura ‘Sky Villas’ që janë të disponueshme për t’u blerë dhe pronarët e vilave në fjalë do të bëhen anëtarë të një klubi ekskluziv privat.

Duke folur për projektin për Arabian Business , Michael R. Henderson, një nga bashkëthemeluesit e resortit, tha:

“Moon Dubai do të jetë projekti më i madh dhe më i suksesshëm i turizmit të ditëve moderne në të gjithë rajonin MENA, duke dyfishuar vizitat vjetore turistike në Dubai. Bazuar në tërheqjen e saj globale, ndërgjegjësimin e markës dhe ofertat unike të shumta të integruara.”