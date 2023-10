“Dua të bëjmë një treshe”/ Meloni flet pas skandalit që e ndau nga bashkëshorti

Jam mirë, jam shumë mirë, e bëj punën time si gjithmonë”. Kështu i është përgjigjur Kryeministrja italiane ditën e djeshme gazetarëve në lidhje me vendimin e ndarjes së saj nga bashkëshorti, Andrea Giambruno.

“Nuk ka asnjë pjesë politike, nuk e di çfarë nuk është e qartë për faktin që nuk dua të flas më për këtë”- I ka thënë ajo më tej gazetarëve.

I gjithë opinioni publik u trondit kur Meloni ditën e premte lajmëroi fundin e martesës së saj 10-vjeçare me Andrea Giambrunon. 43-vjeçari me profesion gazetar një ditë më parë u filmua teksa bisedonte me një vajzë për të kryer marrëdhënie seksuale.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Marrëdhënia ime me Andrea Giambrunon, e cila zgjati gati dhjetë vjet, përfundon këtu. E falënderoj për vitet e mrekullueshme që kaluam së bashku, për vështirësitë që kaluam dhe që më dha gjënë më të rëndësishme në jetën time, që është vajza jonë Ginevra. Rrugët tona kanë kohë që kanë marrë drejtime të ndryshme dhe tashmë ka ardhur koha ta pranojmë atë”-shkruante kryeministrja italianë në rrjete sociale.

E gjithë ‘drama’ ndodhi si pas një skandali në televizionin italiane ‘Stiscia la notizia’ publikoi një video ku Andrea Giambruno pranon lidhje jashtë martesore madje i thotë një vajze tjetër t’i bashkohet për të kryer marrëdhënie intime të tre.

Pjesë nga dialogu i vajzës dhe Andrea Giumbrunos:

Bashkëshorti Melonit- Je një grua shumë e zgjuar, po përse s’të kam njohur më përpara? Po ti je e fejuar?

Vajza- Po jam në një marrëdhënie, ta kam thënë që javën e kaluar Andrea

Bashkëshorti i Melonit- Po si quhesh, a jemi njehur ne të dy? O zemër e di që unë edhe **** (vajza me të cilën tradhton Melonin) duam të bëjmë një treshe? E dinë të gjithë, tani e di dhe ti. Por ne po kërkojmë një të tretë për të qenë pjesë e treshes sonë. Edhe katërshe ndoshta...

Biseda, e cila më shumë ngjason me një monolog obsesiv sesa një dialog, kulmon kur i quan marrëdhëniet intime 'ekip'

" A do t'i bashkohesh ekipit tonë? “- tha ai.

Kur kolegët meshkuj i bëjnë thirrje Giambrunos të ketë kujdes se çfarë thotë sepse “Striscia la Notizia” po e ndjek, ai përgjigjet në mënyrë të pahijshme:

“Po çfarë thashë djema? Ejani tani, ne qeshim dhe bëjmë shaka. Po vijmë nga pandemia.