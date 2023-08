Dua Lipa rrëfehet për “Vogue France”, ja çfarë thotë për vendin e origjinës

“Zëri i fuqishëm, tepër sensual, pulsi elektrik, mbretëresha e figurës. Bota nuk mund të bënte pa Dua Lipën dhe as moda,” janë fjalët me të cilat prestigjiozja “Vogue France” përshkruan këngëtaren me origjinë shqiptare.

Dua ka dhënë një intervistë për këtë të fundit ku ndër të tjera nuk ka harruar të shprehë krenarinë për rrënjët nga të cilat rrjedh origjina e saj.

Pjesë nga intervista:

Arthur Dreyfus: Jemi në vitin 2023. Ku ishit 10 vjet më parë?

Dua Lipa: Oh… isha 18 vjeçe. Jetova në Londër, qytet që e lashë në moshën 11 deri në 15 vjeçare për t’iu bashkuar Kosovës.

A ishe e lumtur?

Shumë. Këto janë vitet kur bëra gjithçka për t’u parë dhe dëgjuar. Takoja shkrimtarë dhe producentë, ndërsa postoja këngë në internet. Dhe në moshën 19-vjeçare firmosa kontratën time të parë.

Nga vjen kjo nevojë për “të parë dhe dëgjuar”, sipas jush?

Kujtimet e mia më të hershme lidhen me muzikën. Ka qenë gjithmonë një pjesë e madhe dhe e rëndësishme e jetës sime. Jo të gjithë dashamirët e muzikës duan të performojnë para mijëra njerëzve, është e vërtetë. Unë njoh shumë muzikantë që preferojnë të qëndrojnë prapa skenave. Sa për mua, nuk e di vërtet… Më ka pëlqyer gjithmonë performanca. Duke kërcyer, duke kënduar, duke shpikur koreografi në këndin e lojërave… Si fëmijë, ëndërroja kur shkoja për të fjetur gjumë: “Do të ishte e pabesueshme të performoja në një skenë të vërtetë…”

Keni pasur gjithmonë audiencë apo mund të kërceni vetëm?

Mund të kërceja edhe vetëm. Por kur prindërit e mi ftonin miqtë, unë hidhesha direkt në një emision dhe duhet të ketë qenë mjaft e bezdisshme, sepse shfaqesha duke bërtitur: “Më shikoni të gjithë, se shfaqja është gati të nisë!”.

Është pak pyetje klishe, por e bën ende atë vogëlushen duke kërcyer para prindërve në mes të dhomës së ndenjjes?

Hmm… jo gjithmonë. Veç kësaj, kur bëj darka, më shkon shumë të mos jem në qendër të vëmendjes. Sepse të qenit në qendër të vëmendjes është bërë puna ime.

Pra, ka një Dua të dytë, shumë të ndryshme në rrethin privat?

Në fillim doja të besoja se duhej të isha e njëjta person në shtëpi dhe në skenë. Tani kam mësuar të rezervoj disa aspekte të vetes për rrethin tim të brendshëm. Është Dua që është e qetë në shtëpi dhe, në media, ky version i ekzagjeruar i vetes sime që quhet edhe Dua, dhe i jep të gjitha në skenë.

Cilën nga të dyja Duat preferon?

Përzierja e tyre! Sepse kjo anë e dyfishtë më lejon të mbaj një jetë normale. Kur kam një takim profesional, e vendos veten në modalitetin “Dua Lipa musical karriera”, por mundem po aq mirë, menjëherë pas, të bashkohem me disa miq në modalitetin “Dua intime” dhe të lë mënjanë gjithçka tjetër. Këto dy fytyra më lejojnë të mbaj këmbët në tokë.