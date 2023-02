"Dua dasmë shkodrane", Luizi kërkon që të “martohet” me Kiarën brenda shtëpisë së "Big Brother Vip"

Luizi dhe Kiara janë emrat më të përfolur të Big Brother Vip Albania këtë sezonë, pëlqimi i madh i Luizit ndaj Kiares duke bërë shumë gjërë që ta fitoj u komentua shumë.

Megjithëse Kiara ishte më e stepur që nga Prime i fundit kur i pa videot si i është larguar Luizit pa vetëdije ajo ka filluar që të afrohet më shumë me të derisa trego se u mërzit kur ai ishte në dhomën e izolimit.

Së fundmi në një bisede me banorët Luizi vendosi që të jap një propozim që të bëjnë dasmë shkodranë brenda ambientit të shtëpisë së Big Brother sigurisht e gjitha në kuadër të lojës.

As Kiara nuk refuzoi ndërsa bashkë me Maestron Efin dhe Valbonën bisedonin detajet se kur do ta realizonin, ndërsa mbetet të shihet nëse kjo kërkese do të aprovohet edhe nga vëllau i madh.