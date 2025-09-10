Dreka me verë e peshk në burg, gazetarja: Bëmë gëzuar për lirimin e tij nga qelia...!

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 16:49
Dreka me verë e peshk në burg, gazetarja: Bëmë gëzuar

E ftuar në “Live From Tirana” ka qenë gazetarja e njohur Anduena Llabani, e cila bëri bujë me deklaratën e saj ku tha se kishte konsumuar një drekë me peshk dhe verë në burg me një të dënuar.

Si qëndron e vërteta pas kësaj deklarate dhe kush ishte ky i burgosur?
Nuk kam ngrënë karkaleca. Sigurisht që unë thjesht qëndrova në tavolinë se ishte orari i drekës për të.


Konsumova diçka sa për të thënë që jam këtu.

Po një gotë verë e konsumove?

Vera ishte shumë e mirë të them të drejtën.

A bëre ‘gëzuar’ me këtë të burgosurin?

Po, patjetër. Për lirimin e tij!

