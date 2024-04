Donald Veshaj poston videon ku ironizon Bora Zemanin!

Donald Veshaj prej muajsh tanimë është një nga emrat më të përfolur në media dhe portale që pas përfundimit të ‘BBV’.

Shumë është spekuluar mbi jetën e tij private pasi me veprimet dhe historitë e tij ka ngjallur kuriozitetin e publikut.

Së fundmi, aktori ka nisur dhe emisionin e tij më të ri në Top Channel, ‘Më lër të flas’ së bashku me vëllain e tij Romeon. Dhe në muzikë gjithashtu, Donaldi ka qenë shumë aktiv me prodhime të reja muzikore.

Tashmë u bë pak kohë që kur Bora dhe Donaldi e kanë pranuar bashkimin e tyre publikisht dhe dihet se vazhdimisht postojnë fotot dhe video të njëri-tjetrit në rrjete sociale.

Para pak ditësh në emisionin “Shqipëria Live” u diskutua në lidhje me parashiket se kush do të ishte fituesi i spektaklit “Dancing With The Stars” dhe gjithashtu në atë emision u tha edhe që prezantuesja, Bora Zemani, është shtatzënë me partnerin, Donald Veshaj dhe janë në pritje të një djali.

Kjo u përmend edhe gjatë mbrëmjes së sotme dhe madje mori një koment nga vetë Bora./top albania Radio