“Doja të uroja për shtatzaninë”, Maestro ‘zbulon’ sekretin e Kiara Titos live, si reagon ajo

I eliminuari i radhës në “Dancing with the stars”, Armalgjo Kllogjeri, ishte i ftuar këtë të diel në “Fun Club”, së bashku me Marianën, partneren e tij në kërcim. Por para se të fliste për përvojën e tij në këtë spektakël, Maestro, çuditërisht, e nisi duke uruar Kiara Titon për shtatzëninë:

“Shpresoj që ato thashethemet e shtatzënisë të jenë të vërteta dhe unë të uroj mbarë e mirë nëse je shtatzënë. Nuk e di, por duke marrë shkas edhe nga lajmet që kam dëgjuar, Kaq kisha, nëse është e vërtetë…” – tha Maestro duke kërkuar me sy një konfirmim, por Kiara ia ktheu me buzëqeshje:

“Sot flasim për ty, ndoshta në një episode tjetër për mua” – tha ajo duke i kërkuar Armaldos të mos shkëputeshin nga tema.