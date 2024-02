“Do t’i ha hallvën”, çfarë intrige po thur Erjola kundër Ilnisës?

Erjola me Ledjonën kanë qenë duke biseduar me njëra-tjetrën për planin që ato të dyja në bashkëpunim me Julin kanë thurur për Ilnisën dhe Meritonin. Në bisedë e sipër Erjola i thotë diçka mjaft të frikshme Ledjonës, që mendohet se do t’ja thojë Ilnisës, por në kontekstin e lojës:

Erjola: Do ha hallvën tënde se ti dhe filani (Meritoni) për mua keni vdekur. Si banorë, jo si njerëz. Në kuptimin figurativ. Nuk do i lë të qetë, le të më kthehet gjithë shtëpia kundër, ky është plani im.