“Do të zhvesh fare, do të...”/ Plas mes dy banorëve të BBVA: Sa burrë kam kaluar si ty unë, vetëm laparosin...

Gjatë një bisede mes banorëve në orët e vona të natës në Big Brother, ra në sy debati që bëri Ronaldo Sharka dhe Qetsori.

Ishte Ronaldo ai që e ngacmoi me fjalë dhe Qetsori iu përgjigj se do e zhveshë nga burrëria kur t’i vijë ora, ndërsa Ronaldo shprehet i gatshëm dhe mezi po e pret këtë moment.

Qetsori: Kam parë trima unë si puna jote.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ronaldo Sharka: Sa burra kam kaluar unë si puna jote që kanë më shumë fjalë sesa vepra!

Qetsori: Ashtu ëë?

Ronaldo Sharka: Vetëm laparosin gjithë ditën, vetëm lidhje me burrërinë nuk kanë.

Qetsori: S’kanë lidhje me burrërinë ë?

Ronaldo Sharka: Me çfarë ka lidhje?

Qetsori: Ke burrëri ti, do të të zhburrëroj?

Ronaldo Sharka: Hë jepi. Kam, kam jepi.

Qetsori: Do të të vijë ora pa merak. Do të të zhburrëroj fare do të të zhvesh fare nga burrëria. Do të të vijë ora.

Ronaldo Sharka: Si pra si?

Qetsori: Mos u nxito avash, avash.

Ronaldo Sharka: Mezi po pres.

Qetsori: Po ti prit, çfarë ke ti, do të të vijë ora, do e shohësh.