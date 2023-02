"Do të të fut në sherr"/ Ç'ndodhi mes Luizit dhe Evës: T'i ke simpati për mua, ndoshta zihem me Oltën

Aktorja Eva Alikaj është banorja më e re e shtëpisë së Big Brother Vip. Që prej ditës së parë ajo është ambientuar me shtëpinë, gjithashtu edhe me banorët.

Gjatë një bisede me Luizin, Eva i tregoi këngëtarit se plani i saj brenda shtëpisë është që të mos zihet me askënd.

Ashtu si pritej, Luizi i tregoi aktores që ai do të përpiqej që të bënte të kundërtën e asaj që ajo tha, duke e bërë që të konfliktohet me banorët.

Eva: Unë kam ndërmend mos zihem por nuk e di a do e arrij

Luizi: Çke moj se unë do bëj çmos që ti të zihesh

Eva: Them kur të plasi sherri do të shmangem , ti s'më bën dot, por ti provoje , ti ke simpati për mua e ndjej

Luizi: Nuk thashë që do të zihesh me mua, por me dikë tjetër. Ti do zihesh me Jonën

Eva: Me Jonën jo, mos zihem me Oltën.