“Do të prish dasmën e Luizit dhe Kiarës”, Olta Gixhari habit me deklaratën

Ish-banorja e “Big Brother Vip”, Olta Gixhari ka bërë së fundmi një bisedë virtuale me ndjekësit, të cilët e kanë pyetur nëse do të marrë pjesë në dasmën e shumëpërfolur, të Kiarës dhe Luizit, si dhe nëse do të vazhdojë miqësia jashtë me këngëtarin.

Olta është shprehur se miqsia padyshim që do të vazhdojë jashtë me Luizin, pasi sipas saj ata kuptoheshin shumë mirë me njëri-tjetrin.

Përsa i përket dasmës, ajo tha se do të marrë pjesë, por nëse nuk e ftojnë, deklaroi me nota humori se do t’ua prishë dasmën.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Sigurisht që do të shkoj në dasmë, nëse do të ftojnë, besoj se do të më ftojnë se nuk ksanë luajtur mendsh që mos më ftojnë. Ose përndryshe unë do të jem ai personi që do të them: kam diçka për të thënë, do të prish dasmën në kishë kur prifti të thotë dikush të flasë tani ose të heshtë përgjithmonë.

Do jem ky njeriu nëse nuk më ftojnë, nëse më ftojnë do rri si njeri aty dhe do duartrokas. Sigurisht që do të shkoj dhe u uroj shumë fat e lumturi nëse kjo dasmë do të ndodhë natyrisht, të presim sa të dalin jashtë.”-ka thënë Olta Gixhari.