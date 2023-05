Do të pajtohet me Noizyn? “Do të bëhem shembull i rinisë shqiptare”, Cllevio i jep fjalën fansave

Cllevio ka vendosur që të bëhet ai djali që rinia shqiptare do e marrë shembull. Kështu është shprehur reperi gjatë një live në “TikTok”, ku tha se do i dhurojë fansave vetëm harmoni dhe gëzime.

Po ashtu, ai tha se do të lërë sherret dhe inatet anash dhe nga armiq të përbetuar me Noizyn do të bëhen miq.

“Ju premtoj o publiku im se do tju dhuroj vetëm harmoni edhe gëzime. Do prodhoj vetëm muzikë, do bëhem një djalë që ta kenë shembull rinia shqiptare dhe jo të marrin negativitet.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Dhe dua të bëj një shembull të jem shembull që unë me gjithë Noizyn duke qenë dy armiq të përbetuar si nëpër libra të bëhemi miq dhe rinia shqiptare të na ndjekë ne. E të thonë ‘E pe u pajtua Cllevio me Noizyn dhe pse s’pajtohemi ne’, domethënë me shokun e klasës”, dëgjohet të thotë Cllevio.