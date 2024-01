“Do të kafshoj në fyt”, Roza Lati përplaset sërish me Julian Dedën!

Që në ditët e para të qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP3 kanë nisur debatet mes aktorit Julian Deda dhe moderatores Roza Lati. Gjatë mbrëmjes së djeshme ata sërish kanë vazhduar të ngacmohen me njëri-tjetrin, ku nuk kanë munguar as batutat.

Roza Lati i është drejtuar Jul Dedës duke i thënë se do të “kafshoj në fyt”. Kjo është marrë me humor nga ana e aktorit, i cili ka vazhduar ta ngacmojë duke i thënë se “produksionit i pëlqen ideja që ajo të lidhet me Romeo Veshajn”.

Pjesë nga diskutimi

Roza Lati: Siç të thashë edhe herën e kaluar, do të të kafshoj në fyt

Jul Deda: Në fyt…?!

(banorët shpërthejnë në të qeshura)

Roza Lati: Unë mu në fyt të kafshoj

Jul Deda: Kaq fyt kam

****

Roza Lati: Ta kishte parë që të kërkova kosin unë ty o Romeo Veshaj…

Jul Deda: Ajo është një romancë, do dalë në klip

Romeo Veshaj: Nuk bëhet fjalë

Roza Lati: Ai po hante kosin tim të preferuar si ta kishe ti dhe do të thoja Juli do më japësh cik kos.

Jul Deda: Unë parandjej që edhe produksionit i pëlqen ideja që edhe ju të dy të lidheni…se ti Rike po e pengon këtë lidhje.