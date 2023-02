“Do ta çoja në mal, do ta zhvishja dhe…”, deklarata skandaloze e Amosit për Luizin

Luiz Ejlli është kthyer në personazhin numër një të këtij edicioni të “Big Brother VIP”.

Që prej të martës së kaluar, ku Luizi është kthyer në personazhin kryesor të sulmeve. Pas ulërimave dhe fyerjeve të Kejvinës, një tjetër skenë tjetër “horror” u përshkrua nga Amos Zaharia, që i tregonte banorëve të “BB” si do ta dënonte ai Luizin, nëse do të kishte mundësi.

Kristi: Çfarë do t’i bëje? Do ta vrisje?

Amos: Jo, nuk do ta vrisja. E di unë se çfarë do t’i bëja, atë që meriton. Do ta çoja në mal, do ta zhvishja lakuriq, do ta xhiroja, do t’i thoja kërko falje.

Pastaj shikoje ti, i jep më gojës…