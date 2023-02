“Do mërzitesh kur të dalim jashtë”, çfarë mesazhi të koduar i dha Kiara, Luizit?

Luizi dhe Kiara pas zyrtarizmit të lidhjes së tyre brenda shtëpisë së Big Brother VIP, shpeshherë flasin për jetën që do t’i presë jashtë shtëpisë.

Megjithatë duket se ajo që i pret jashtë nuk është shumë e mirë, të paktën sipas Kiarës. Teksa kanë qenë duke folur të dy, moderatorja i ka thënë Luizit se ai do mërzitet kur të dalë jashtë.

Luizi e ka pyetur për arsyen se përse do mërzitet, megjithatë, ajo i i tha se nuk flet dot më shumë, ndërsa i tha se nuk do mërzitet për diçka që do bëjë Kiara, por për diçka tjetër, të cilën ajo nuk e ka në dorë.