“Do më kenë zili shoqet”, Roza Lati “ngacmon” Meritonin: Epo që të flija në shtrat me ty…

Loja e rezistencës ka detyruar Rike Roçin dhe Meriton Mjekiqin të flenë në një shtrat, bashkë me Roza Latin. Ka qenë Roza ajo e cila ka ngacmuar Meritonin duke i thënë: “epo që të flija në shtrat me ty zemra ime, kushedi sa goca do thonë ahhh…”.

Meritoni i ka pritur me humor komentin, ndërsa Roza shtoi se disa shoqe të saj jashtë do ta kenë zili.

Pjesë nga biseda:

Roza: Fantazi bre! Epo Meriton Mjekiqi që të flija në shtrat me ty zemra ime, kushedi sa goca do thonë ahhh…

Meritoni qesh

Rike: Edhe këtë e bëm, unë, Roza dhe Meritoni duke fjet

Roza: Unë po them do më keni zili disa shoqe jashtë shtëpie

Meritoni: Lajmi i vitit

Roza: Meritoni duke fjet në shtrat me Riken dhe Rozën