"Do ja japin Oltës", një person i flet Luizit nga jashtë shtëpisë së "Big Brother"

Luiz Ejlli eshte perballut me informacion nga jashtë BBA VIp, por jo nga banorët por nga njerëzit.

Mbrëmjen e djeshme, një person është afruar pranë shtëpisë së “Big Brother Vip Albania” dhe i ka zbuluar diçka shumë të rëndësishme Luizit.

View this post on Instagram A post shared by @luizkryefjala

Teksa bërtiste me të madhe, ky person, e këshillon që të dalë nëse eliminohet Kiara pasi produksioni ia ka dhënë çmimin e madh Oltës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“O Luiz! O mbret, po doli Kiara dil jashtë dhe ti. Mos rri kot, se ia kanë dhënë Oltës”

Luizi ka pyetur si the, si the.

Por regjia me pas u ka folur banoreve duke u kerkuar te hyjne te gjithe brenda.

Kete jave ne nominim jane ne perballje direkte Olta dhe Kiara, partnerja e Luizit.

Ai deklaroi nje jave me pare se nese partnerja e tij del nga shtepia, ai do ta ndjeke nga pas dhe u beri thirrje mbeshtetesve te tij te votojne per daljen e Oltes.