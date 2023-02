“Do i futem unë një ditë”/ Kristi dhe Armaldo bëjnë plan kundër Luizit

Mëngjesin e sotëm Kristi Aliaj dhe Armaldo Kllogjerin kanë vendosur që të bëjnë një plan kundër Luiz Ejllit.

Kristi u shpreh se ‘do i futet një ditë Luizit, por në mënyrën e vet’. Më pas Maestro i thotë se t’i futet ai dhe më pas do ndërhyjë edhe vetë.

Pjesë nga biseda:

Kristi: Po t’i mbijetojmë kësaj faze

Armaldo: Pastaj më mbrapa...

Kristi: Spektakël. Do i futem unë Luizit një ditë, po në mënyrën time.

Armaldo: Futu ti, ti futem edhe unë njëherë që ta krasisim mirë. Ti vejë mirë.

Do ti futem me ato që ka bërë, do i rikthehem me ato që ka bërë që t’i shkojë në vëmendje popullit.

.