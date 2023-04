"Do i biesh Bledit dhe Ronaldos"/ Luizi instrukton Gertin: Po kujdes, se i ka vdekur babi

Kur Olta Gixhari vendosi që të largohej përfundimisht nga shtëpia e “Big Brother VIP2”, Luiz Ejlli i tha aktores se ‘s’ka kuptim pa ty kjo lojë’. Këngëtari tha gjithashtu se me kë do merrej tani e tutje.

Por të papriturat nuk kishin fund gjatë spektaklit të mbrëmjes së djeshme, pasi në shtëpinë më të famshme në Shqipëri janë rikthyer 4 ish-banorë, Efi Dhedhes, Ronaldo Sharka, Bledi Mane dhe Kiara Tito.

Me të hyrë 4 ish-banorët, Qetsor Ferrunaj dhe Luiz Ejlli kanë biseduar me njëri-tjetrin për të bërë plan se si të eliminojnë banorët dhe të shkojnë në finalen e madhe.

Madje Luizi ka mësuar edhe Gerti Koxhën se si të luaj, i cili u afrua pranë këngëtarit dhe Qetsorit teksa po bisedonin bashkë.

Pjesë nga biseda:

Luizi: Me Qetsorin nuk kemi punë, duhet me u marrë me Bledin edhe me Ronaldon.

Qetsori: Me u krujtuar me mua problem është

Luizi: Nuk ka lidhje, por thjesht mos u harxho se ky nuk ta përton

Qetsori: Nuk kemi punë fare me njëri-tjetrin ne tani, na kanë ardhur të rinj

Luizi: Kemi Bledin dhe Ronaldon, ata kanë ardhur me na rënë kokës. Ata do luftojnë për një vend në finale dhe janë më të egër se ne. Ne e kemi marrë shtruar

Gerti: Ishalla kaloj të martën

Qetsori: Fotinia ka mundësi të rrezikojë më shumë nga të gjithë

Luizi: Fotinia, ti dhe Lorenci, të jemi realista

Gerti: Edhe Keisi

Luizi: Jo

Qetsori: Jo, është potenciale

Luizi: Tani ti ke mundësi me filluar me u përplas me Bledin ose me Ronaldon, por kujdes se i ka vdekur baba, mos të preket e ke parasysh