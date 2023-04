“Çdo gjë e ka një limit”, Efi rrëfehet tek Bledi: Kiara më gënjeu në sy

Edhe pse pas debatit të parë mes Kiarës dhe Efit pati një sqarim mbi të gjitha keqkuptimet që ato kishin me njëra-tjetrën dhe në fund u pajtuan, këtë herë duket se nuk ka “shpresë” për miqësinë e tyre.

E përlotur, Kiara i tha Luizit se asnjë debat nuk e ka bërë për lojë me Efin dhe se u prek shumë diskutimi që patën, pasi e ka konsideruar mikeshë. Ajo i tha Efit që mos të merret më fare me të dhe inatet që ka me Luizin, t’ia shfryjë atij.

Nga ana tjetër, Efi bisedoi me Bledin për debatin që pati me Kiarën. Ajo u shpreh se Kiara e ka gënjyer në sy dhe se çdo gjë ka një limit.

Sipas Efit, ajo nuk do merret më as me Kiarën as me Luizin. Sa i përket këtij të fundit, ajo u shpreh se do e respekojë dhe nëse ai do i thotë ndonjë gjë, do përgjigjet.