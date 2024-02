“Do e mbaj vath në vesh”/ Krisje mes çiftit në BBV? Sara paralajmëron Bardhin

Sara duket se ka pësuar një tjetër zhgënjim nga Bardhi dhe e gjitha lidhet me sekretin që ai ndau sot para banorëve, lidhur me një pëlqim për dikë që ka lënë pezull jashtë. Ajo i thotë se me këtë veprim nga ana e tij e ka konsideruar si të gjithë banorët ndërsa shtoi se do t’ja kthejë kur të vijë momenti.

Sara: Sot ke bërë gabim, sepse nuk ke respektuar hapësirën time për të treguar gjërat e mia. Në momentet tona super intime kur unë të kam treguar situatën që kam lënë jashtë ti ke patur shansin që të më thoje, edhe unë Sara kam këtë gjë.

Iku shansi i parë. I dyti është kur ne ishim ulur në dhomën e rrëfimit dhe Ledioni ishte në studio. U dha një klip ku unë e them shumë qartë situatën që jashtë kam patur një marrëdhënie e cila mund të kishte kthim nëse unë dal single nga këtu, por unë e di që kësaj marrëdhënieje i kam dhënë fundin në momentin që kam njohur Bardhin këtu.

Ti më ke dëgjuar që unë kam ndarë gjëra shumë personale dhe ti këtë gjë me mua nuk e ke ndarë. Këtë gjë unë do të ta mbajë vath në vesh dhe do ta kthej kur të vijë momenti.

Ti sot më ke konsideruar si të gjithë banorët e tjerë.

Bardhi: Sot s’deshta me e thanë para banorëve që ty mos të binte bombë, por nuk është aq bombë sa po e mendon ti. Unë nuk kam qenë në një lidhje.

Nuk më intereson çfarë ke bërë ti jashtë më intereson fakti që ti sot u bërë një super lojtar dhe e the para gjithë banorëve këtë gjë.

Bardhi: Këtë më pyetën, thuaje një sekret që nuk e di askush dhe e thashë këtë.

Sara: Pse nuk e ndave me mua paraprakisht?

Bardhi: S’kam mundur të ta them.