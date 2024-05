“Do e marr me vete…”/ Heidi suprizohet nga babai, takohet edhe me Romeon. Ja çfarë i tha

Babai i Heidi Bacit vizitoi banoren në natën finale të “Big Brother VIP 3”.

“Më ke bërë krenar nga edukata, sjellja jote. Do dalësh me kokën lart. Ma shkrini se do e marr me vete”, iu drejtua ai vajzës kur hyri në shtëpi.

Nuk mund të mungonte takimi i tij me Romeon, i cili ishte tejet emocionues. Romeo i kërkoi ndjesë Heidit për çdo lot që ajo ka derdhur në shtëpi.

“Do doja të kërkoja shumë ndjesë për çdo lot që Heidi i ka prej meje. Kam pas merakun e prindërve që jeni ju dhe Lajlja, shoresoj dhe do lutesha që Heidit mos ti shikoni asnjëherë lotët”-u shpreh Romeo i emocionuar.