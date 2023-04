“Do e bëj Efin të shkojë t’i bjerë derës së burgut”, Luizi plane për finalen me Kiarën

Luisi dhe Kiara kanë biseduar në verandë për të preferuarit e publikut. Ai shprehet se është çuditur kur ka dalë Kiara, Dea dhe Amosi të preferuar. Sakaq, tregon që ka qenë strategjia e tij të merret me ata që dalin më të votuarit nga publiku si të preferuar, ku përmend këtu Oltën dhe Armaldon. Për Luisin, të jesh i preferuar i publikut, ka të mirat e veta, por bëhet dhe shtrënguese duke qenë se vendosesh para një përgjegjësie.

Lusi: Do e bëj Efin me shku me i ra derës së burgut me i qit jashtë ata.

Kiara: Pse?

Luis: Ska me pas ca me bo në shtëpi

Kiara: U fiksove ti prapë

Luis: Tani, unë a jam tu lujt? Jam marr gjitmonë me këta që delshin t’preferum Oltën, Armaldon, Dea doli një herë kot padashje.

Kiara: Edhe unë.

Luis: Njësoj, si dolët të preferume ju të dyja. Më qitët jashtë skeme komplet. Për çfarë dolën të preferuar këta?! Nuk e prisja të dilja unë këtë javë.

Kiara: Pse çfarë ke bërë gabim?

Luis: Nuk kam bërë asnjë gabim.

Kiara: Duhet të të gëzojë kjo gjë.

Luis: Edhe të gëzon po edhe të shtrëngon. Del para përgjegjësisë.