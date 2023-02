“Do duhet të bëjë zgjidhje të vështira”/ Çfarë donte të thoshte? Kristi flet për jetën që e pret pas BBVIP

Kristi dhe Keisi janë ndër banorët më të diskutuar në shtëpinë e Big Brother VIP, teksa po shihen si çifti më i ri aty brenda.

Megjithatë, ditën e sotme, Kristi ka bërë një deklaratë të çuditshme sa i përket daljes nga Big Brother.

Teksa ishte në lidhje me emisionin "Shqipëria LIVE" nga shtëpia, ai ka deklaruar se kur të dalë do i duhet të bëjë zgjedhje të vështira dhe se do ketë situata që do i krijojnë ankth.

“Për mua do jetë e vështirë. Do shtohen shumë gjëra që do ma vështirësojnë jetën. Do më duhet të bëj zgjedhje të vështira për jetën time. Do ketë situata që do më sjellin ankth”- tha Kristi.

Nuk dihet nëse kjo zgjedhje e vështirë ka të bëjë me partneren që Kristi kishte lënë jashtë, dhe lidhjes së re që ka krijuar me Keisin.