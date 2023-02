“Do bëjmë protestë, kemi njoftuar ambasadat”/ Çfarë ndodhi papritur në shtëpinë e Big Brother

Vijojnë ende të jenë të burgosur 4 banorë nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, mes tyre edhe Olta si e vetmja vajzë.

Gjatë një bisede që ka patur përmes derës me gazetarin Bledi Mane, Olta ka mësuar se i mungonte shtëpisë.

Nga ana tjetër dëgjohet Bledi që thotë se banorët e tjerë jashtë burgut kanë bërë kërkesë për një protestë.

Pjëse nga biseda:

Bledi: I mungon shtëpisë për Zotin, na ka marr malli

Olta: I mungoj vërtetë?

Bledi: Çohem në mëngjes me afshin tënd. Ta ka bërë njeri këtë moj goce, të të vij të burgu grave të të këngojë? Do bëjmë një protestë,i kemi thënë Vëllait të Madh, po na i aprovoj do të ta them…

Do bëjëm protestë për lirimin tuaj, kemi njoftuar abasadat, trupin diplomatik diplomatik

Olta: Po pankartat i keni shkruajtur?

Bledi: Po me buzëkuq dhe rimel, nuk ta tregojmë çfarë kemi shkruajtur se ajo është surpriza

Olta: Mirë shkruani duam Oltën jashtë

Bledi: Jo, motërn tonë jashtë…