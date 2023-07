Dj Geek dhe Keisi Medini kanë një surprizë për fansat...

Dj Geek dhe Keisi Medini çifti më i ri i showbiz-it? Ky është lajmi më i shpeshtë që ka qarkulluar këto kohë. Ishin disa foto ku dyshja dukeshin shumë të afërt me njëri-tjetrin që bënë që të dilnim në këtë përfundim.

Ndonëse akoma mungon një konfirmim zyrtar nga dyshja. Së fundmi “Prive” bën me dije se përpos kësaj, Keisi dhe Geek së shpejti do të vijnë me një bashkëpunim. Dhe kur themi së shpejti bëhet fjalë për 2-3 javët e ardhshme.

Jo vetëm kjo! Me ndihmën e Geek, Keisi pritet të sjellë edhe disa projekte të tjera sa i përket muzikës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kujtojmë që vetëm para disa javësh u bë e ditur që Dj Geek dhe Dafina Zeqiri i dhanë fund lidhjes së tyre 4-vjeçare.

Që nga ajo kohë dyshja kanë vazhduar të punojnë së bashku në koncerte, ndonëse së shpejti pritet që edhe kjo “lidhje” e tyre për shkak të punës të ndërpritet.