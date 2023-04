"Me ty në barkun tim", Fifi nxjerr foton në ditët e fundit të shtatzënisë

Këngëtarja shumë e dashur për publikun shqiptar, Filloreta Raçi, e njohur nga të gjithë si Fifi, po shijon ditët më të bukura të jetës së saj.

Ajo dhe partneri, Adis Patushi, po presin së bashku një bebush që do të ndryshojë përgjithmonë jetët e tyre.

Fifi do të bëhet me djalë dhe po pret me padurim të shohë fytyrën e tij. Mirëpo, derisa i vogli të vijë në jetë, ajo po e shijon ende brenda barkut të saj, ndërsa herë pas here këto momente të bukura i ndan me ndjekësit në Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Filloreta Raçi (@fifi.official.fr)

Në llogarinë e saj, Fifi shfaqet duke shijuar një shëtitje në natyrë teksa shkruan krahas fotos:

“Duke shijuar ditët e fundit me ty në barkun tim, biri im”. Më poshtë po ju lëmë disa poza të lezetshme të këngëtares me barkun e rrumbullakosur: