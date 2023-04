Disa ditë larg FINALES/ Efi dhe Qetsori vendosin bast: Të jap 5 mijë euro (VIDEO)

Ditët e fundit Efi dhe Qetsori kanë patur disa diskutime me njëri-tjetrin për finalen, fitoren dhe finalistin e katërt.

Qetsori është i bindur që nesër ai do shpallet finalisti i katërt dhe se do rrëmbejë çmimin e madh, sepse për këtë arsye hyri në shtëpi, për të fituar.

Ai vuri bast me 5 mijë euro me Efin se do shpallet finalist nesër. Kjo e fundit tha se finalisti i katërt do jetë Nita ose Kristi dhe sipas saj, Qetsori po “ëndërron” kot.

Biseda të tilla kanë qenë shumë të shpeshta mes tyre, Qetsori flet me bindje se është fitues, ndërsa Efi thotë se çmimin e madh do e marrë ajo.