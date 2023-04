Dikur rivalë të përbetuar, Noizy dhe Stresi bëjnë gati bashkëpunimin e parë

Më 7 prill Noizy publikoi albumin e tij “Alpha” që po bën namin. Në vetëm dy ditë, ai u rendit i pesti në 10 vende në “Spotify”. Paçka bashkëpunimeve të suksesshme, fansat kanë një “peng” të vjetër. Një bashkëpunim Noizy-Stresi.

View this post on Instagram A post shared by NOIZY OTR (@noizy)

Një nga arsyet që i ka penguar duket se ka qenë pjesëmarrja e këtij të fundit në “BBVK”

Por lajmi i mirë ka ardhur. Një ditë më parë, ata kanë zbuluar në mediat sociale se këngën e kanë gati. Dy artistët kanë publikuar një video të shkurtë nga studio duke treguar pak nga kënga e cila do quhet me gjasa “Kur vijmë na”. Data e publikimit nuk dihet, por një gjë është e sigurt, kënga do të bëjë namin.