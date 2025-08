Diddy drejt lirimit? E papritura: Prokurorët kërkojnë më shumë se 5 vite dënim

Prokurorët kanë kundërshtuar kërkesën e Diddy-t për lirim nga burgu, e cila u paraqit disa ditë më parë nga ekipi i tij ligjor , dhe dënimi i tij pritet në tetor. Ata thanë gjithashtu se tani presin që reperi të përballet me një dënim me burg “dukshëm më të gjatë” sesa katër deri në pesë vjet që fillimisht vlerësuan se do të përballej pasi u dënua për dy akuza që lidhen me lëvizjen e grave për qëllime imorale.

Vlerësimi u bë të enjten në mbrëmje në një dosje me shkrim në gjykatën federale të Manhattanit, ku prokurorët gjithashtu kundërshtuan një kërkesë që Cobbs të lirohej me kusht me një garanci prej 50 milionë dollarësh përpara dënimit të tij të planifikuar për 3 tetor.

Në fillim të korrikut, reperi 55-vjeçar u lirua nga akuzat për konspiracion kriminal dhe trafikim seksual , vepra penale që mund të kishin rezultuar në burgime të përjetshme, por u shpall fajtor vetëm për akuzat që lidhen me transportimin e personave për qëllime prostitucioni, pasi dyshohet se ai organizoi lëvizjen e punonjëseve të seksit femra dhe meshkuj për takime seksuale që ai vetë i filmoi. Secila prej këtyre akuzave mbart një dënim maksimal deri në 10 vjet burg.

Pas vendimit, prokurorët kishin thënë se, sipas udhëzimeve federale të hartuara për të parandaluar pabarazi të mëdha në dënime për të njëjtat vepra penale, Cobbs ka të ngjarë të përballet me një dënim me burg prej katër deri në pesë vjet. Por të enjten, më 31 korrik, ata thanë se tani vlerësojnë se diapazoni i udhëzimeve “do të jetë dukshëm më i lartë”.

Gjykatësi që jep dënimin, Arun Subramanian, ka diskrecion të gjerë në dhënien e dënimit dhe mund të injorojë udhëzimet, të cilat nuk janë të detyrueshme. Avokatët e Cobbs argumentojnë se, nëse llogariten siç duhet, udhëzimet do të parashikonin një dënim me burg prej 21 deri në 27 muaj.