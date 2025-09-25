LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Deklarata e FORTË e konkurrentit të “Për'puthen”: Deputeti shqiptar më ofroi 100 mijë euro për të fjetur bashkë...

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 21:08
Showbiz

Deklarata e FORTË e konkurrentit të

Një deklaratë e fortë është bërë këtë të enjte në studion e “Përputhen’.

Një prej konkurrentëve, Kastrioti, ka pretenduar se meshkuj i kanë shkruar në Instagram dhe i kanë ofruar para për të kaluar një natë me të.

Ai deklaroi se një deputet shqiptar i ka ofruar 100 mijë euro për të fjetur më të.

“Më kanë ofruar para për të fjetur, një deputetet shqiptar më ka ofruar 100 mijë euro.

Madje ka pasur oferta dhe nga prezantues dhe opinionistë, ata s’më kanë ofruar kaq para, por kanë kërkuar që të flenë me mua.

Se ne çunat që vishemi pak ndryshe ose vendosim aksesor, paragjykohemi për seksualitetin tonë”, tha ai.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion