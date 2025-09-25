Deklarata e FORTË e konkurrentit të “Për'puthen”: Deputeti shqiptar më ofroi 100 mijë euro për të fjetur bashkë...
Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 21:08
Showbiz
Një deklaratë e fortë është bërë këtë të enjte në studion e “Përputhen’.
Një prej konkurrentëve, Kastrioti, ka pretenduar se meshkuj i kanë shkruar në Instagram dhe i kanë ofruar para për të kaluar një natë me të.
Ai deklaroi se një deputet shqiptar i ka ofruar 100 mijë euro për të fjetur më të.
“Më kanë ofruar para për të fjetur, një deputetet shqiptar më ka ofruar 100 mijë euro.
Madje ka pasur oferta dhe nga prezantues dhe opinionistë, ata s’më kanë ofruar kaq para, por kanë kërkuar që të flenë me mua.
Se ne çunat që vishemi pak ndryshe ose vendosim aksesor, paragjykohemi për seksualitetin tonë”, tha ai.