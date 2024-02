“Dëgjo zemrën tënde”, pse e ëma e Donaldit nuk e ka dashur asnjëherë Borën, mbështet lidhjen me Beatrix

Trekëndëshi i historisë Bora-Donald-Beatrix është më i përfoluri i momentit e kjo për shumë arsye. Pak pas hyrjes në BBV, Donaldi pati një takim shumë emocionues me Borën dhe i dhuroi asaj një puthje, ndërkohë që pak javë më pas i dhuroi varësen që mbante në qafë për të kujtuar tre vjetorin e lidhjes së tyre.

Por ardhja e Beatrix brenda shtëpisë së BBV i ndryshoi gjërat për Donaldin i cili po priste një shenjë nga Bora. Ai ka treguar se kishte filluar të kishte ndjenja për Beatrixën dhe rrinin bashkë gjatë gjithë kohë, por duket se takimi i tij me mamanë ka qenë vendimtar që ai të vendoste se çfarë do bënte me jetën e tij.

Sipas “Panorama” mamaja e Donaldit ka qenë gjithmonë kundër lidhjes së djalit të saj me Borën pasi e shihte si një marrëdhënie të tensionuar që nuk do t’i çonte askund. Pas afrimitetit të tij me Beatrix, prindërit e Donaldit hynë në shtëpinë e BBV jo vetëm për të takuar djalin e tyre por edhe për t’i aprovuar lidhjen e re që ai donte të niste brenda shtëpisë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Teksa ishin ulur në oborr mamaja i dha një mesazh atij, pikërisht për çështjet e zemrës, duke shprehur kështu hapur qëndrimin e saj kundër lidhjes së të birit me Borën. Nëna e Donaldit i kërkoi atij të veprojë me zemër ashtu si ai vepron jashtë.

“Dëgjo zemrën tënde dhe vepro si jashtë sikur vetvetja jote”, u shpreh ajo.

Me kaq duket se Donaldi e kuptoi mjaft mirë se çfarë duhet të bënte me jetën e tij brenda dhe jashtë shtëpisë së BBV.