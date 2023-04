Me shumicë votash nga publiku, Deamishel u zgjodh finalistja e tretë e këtij edicioni të dytë të këtij Big Brother Vip, duke u bërë pretendente për çmimin e madh.

Ajo do garojë bashkë me Luizin dhe Efin, ndërsa finalisti i katërt do të shpallet të shtunën.

Dea u emocionua nga lajmi i mirë dhe falenderoi publikun që zgjodhi atë për ta dërguar në finale.