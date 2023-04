Dea ka një plan për Efin: Sajo sikur u bë bujë e madhe kur doli...

Mbrëmjen e djeshme, Dea Mishel i ka sugjeruar Efi Dhedhes një plan.

Ajo i tha që t’iu mbushë mendjen banorëve që janë në garë për finalistin e katërt, të largohen nga shtëpia.

Dea tha se Luiz Ejlli ka nisur ta bëjë këtë gjë, ndaj sugjeroi Efit të sajojë se Bledi Mane pati sukses kur doli jashtë e është përfolur nga gjithë Shqipëria.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Efi tha se do ta provojë me të gjithë, por si fillim do nisë nga Qetsor Ferrunaj.

Duket se ky është plani më i ri që finalistët kanë ndërmarrë.