"Dea është një 'vrasëse'"/ Bledi Mane: Kristi nuk do njeri, do vetëm pasqyrën dhe babanë e tij

I ftuar sot në Wake Up, ka qenë gazetari Bled Mane, njëkohësisht edhe ish banor i Big Brother Vip 2.

Ai ka folur në lidhje me banorët se si i ka parë nga afër. Ai u shpreh se banorët që e meritojnë vërtet finale janë padiskutim Olta dhe Luizi, ndërsa dy tjerët që mund të shkojnë “zvarrë-zvarrë” janë Kristi dhe Deamishel.

Në lidhje me marrëdhënien me Luizin, nuk i shoh bashkë, janë dy karaktere komplet të kundërta.

"Kristi nuk do njeri o njerëz, do pasqyrën dhe babain e vetë. Dea është një “vrasëse” në sensin e lojës, të vret me fjalë, është e kalkuluar dhe po, “zvarrë-zvarrë” e shoh edhe në finale”. Është e vetmja aty që ka bërë që Luizin ta nxjerrë nga vetja.

Aty brenda nuk ka dashuri, ka vetëm hipokrizi. Shkencërisht ne nuk mund të rrimë të imponuar, 2-3 ditë mund të shtiren, pastaj janë vetëvetja.

Ata që po shihni aty brenda, ata janë edhe jashtë, lërë ç’thonë i bëjmë për lojë”, tha Bled Mane për Wake Up.