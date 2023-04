Dea apo Luizi në finale? Fituesi i Big Brother Vip Kanada ka një kërkesë për publikun shqiptar

Luizi dhe Dea, janë në nominim kokë më kokë për finalistin e parë të “BBVA”. Fituesi kanadez, Kevin Jacobs, nuk heziton ta mbështes asnjëherë Luizi. Pas këtij nominimi, ai ka kërkuar që të votohet këngëtari shkodran.

Luizi ishte shprehur në “BBVA”, se strategjitë i ka kopjuar nga Kevin.

Ndryshe, finalja e madhe do të mbahet me 6 maj, ku njëri nga katër finalistët do ta rrëmbejë çmimin e madh.