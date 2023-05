Dasma luksoze e vajzës së Tom Doshit, Luizi dhe Kiara të ftuar VIP

Dasma e vajzës së politikanit dhe biznesmenti Tom Doshi me djalin e biznesmenit Geront Çela, është një nga eventet më të komentuara të ditës.



Briana dhe Bruno u martuan në një ceremoni madhështore mes shumë trëndafilave dhe luleve.

Të ftuar special në dasmë ishin dhe çifti Kiara-Luiz, pasi ky i fundit ka marrëdhënie miqësore me familjen Doshi.



Luizi ishte veshur me një kostum smoking të zi, ndërsa Kiara me një fustan saten të kuq.



Çifti janë parë dhe duke kërcyer valle.