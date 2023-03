“Dancing With Big Brother”/ Olta pëson një incident gjatë provave të kërcimit

Sonte është spektakli i madh i “Dancing With Big Brother”. Banorët të ndarë në çifte do perfojnë përpara një jurie profesioniste dhe njëri prej tyre do shpallet fitues.

Çifti që do të fitojë do përfitojë një avantazh në lojë, i cili do bëhet me dije nga moderatorja Arbana Osmani nesër mbrëma.

Nita dhe Armaldo nisën të bënin provat në kuzhinë, ku të panishëm ishin edhe Olta me Shpatin, të cilët po udhëhiqnin hapat e tyre.

Kristi dhe Keisi po punonin në dhomën e gjumit, ku çiftit i erdhi në ndihmë edhe Luizi, i cili i mësoi hapat Kristit.

Nga ana tjetër, Olta dhe Shpati performancën e tyre parprake e bënë në dhomën e ndenjes, ku Olta pësoi një lëndim të vogël.